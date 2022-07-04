龔如心冀聯合國秘書長及國務院總理管理遺產行善　官指無司法管轄權　透露林鄭拒加入管理 (19:42)

龔如心在遺囑表示欲將遺產交予華懋慈善基金，並成立「中國的諾貝爾獎」，由聯合國秘書長、國務院總理和特首組成的管理機構監管基金和獎項。基金一方認為，法庭應該只在有必要情况下於偏離遺願，並於前年要求法庭指示律政司長，邀請上述人士加入管理機構。

律政司長一方則指，遺願是有關考慮因素，但最重要是達至慈善目的，法庭不需盡可能依從其意願。遺產管理人一方亦表示同意，就着處理慈善行政事務，建議採取合宜方式實踐意願。判辭指出，法庭應該因應相關情况，適當地考慮龔如心的意願，法官亦不接納基金的角色是無可取替，指遺產受託人並不一定由基金擔任。

判辭續指，龔如心希望上述人士組成管理機構，僅屬她的理想意願，並非強制執行，重點是為了設立團體監管受託人。而且，法庭沒有司法管轄權要求聯合國秘書長及國務院總理加入管理機構，因此這做法是不適宜及不可取。判辭提及，時任特首林鄭月娥亦拒絕擔任機構職務。

對於基金一方認為，慈善計劃或會應用內地法律，判辭指，遺囑在本港訂定，而獎項牽涉信託，故應該受限於本港法律。