白田邨地盤4個泥土樣本驗出類鼻疽菌陽性　袁國勇指附近一帶飲用水仍安全 (19:41)

袁國勇解釋，當局在該邨的地盤泥土中，以DNA測試並驗出類鼻疽伯克氏菌，指該病菌有三種重要途徑入侵人體，包括人類吸入帶有病菌的塵埃後引致肺炎，從而入血致命、或人類飲用帶有病菌的食水，病菌經腸道入血引致血中毒，甚或病菌經地盤工人的傷口入血。他建議，可使用熟石灰灑在地盤泥土上，便能殺滅該細菌。他亦表示，現時仍未清楚今次集中爆發的病毒源頭，相信本次集中爆發最早可追溯至去年冬季，但類鼻疽一般於較易於風季及雨季傳播，故今次爆發屬不尋常，難輕易下結論，故現時決定先採取措施減低危險。

袁國勇表示，其中一名病人家中的水喉及花樽水呈陽性，但只驗出細菌DNA，暫未能説明食水有問題，又指本港自來水含氟量足夠，呼籲市民毋須過於憂慮。但他建議，所有居民應重新翻煮食物或水，又指如果居民身體免疫系統正常，沒有患糖尿病或服用類固醇藥物者則一般較少受到鼻疽伯克氏菌感染，惟如果患有長期病患人士，更應使用煲煮過的水梳洗。

同樣到現場視察的衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時4個呈陽性的泥土樣本均位於同一地盤內，惟無個案是該地盤工人，患者亦不曾進入地盤或在地盤附近活動，而白田邨重建地盤屬該區唯一出現「刮泥」現象的地盤，料此區域屬唯一可能出現高危情况的地盤。她又指，較早前衛生署亦採集病人曾逗留的場所泥土，化驗結果均呈陰性。

另外，衛生署又會調查該地盤的150個工人，了解是否需安排他們接受驗血測試，包括驗抗體。