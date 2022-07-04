前跆拳道港隊代表兼教練貼街招追債罪成　官稱案件無關社運且傷害低准保釋候判 (19:22)

辯方求情稱，被告霍祺昌（現43歲）為跆拳道教練，曾代表香港參賽，並擁有碩士學位，現與太太育有女兒。辯方續指，他有一項與本案不相關的毒品案底，冀法庭毋須考慮。另沒證據顯示本案與三合會有關，亦不屬社運，且他協助追債只收取數百元，希望判處社服令。

梁官裁決時稱，辯方在特別事項中爭議，警員在拘捕過程中向被告使用武力、沒有施行警誡、會面紀錄有錯等，故反對被告的口頭招認和會面紀錄呈堂。梁官表示，所有警員的證供清楚交代截停被告至調查的過程，反之，被告的證供牽強、有違常理，如稱被警員毆打，但力度不大；被告又指沒有翻查會面紀錄，但紀錄共15頁，更曾簽署文件。

梁官裁定，被告當時知悉個人權利，自願作出招認和會面紀錄。另被告警誡下承認攜有火機及熱熔膠，並稱有需要時才用。雖然沒證據指出，被告曾作出有關行為，但有意圖已符合控罪元素，故裁定他罪成。