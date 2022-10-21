食衛局男主任被指政總非禮下屬　裁定罪脫 (19:20)

被告吳景華（現63歲）被指於今年1月4日犯案。裁判官裁決指，X身型矮小，與被告身高有別，二人位置有一定距離，若被告要以手肘按壓X乳頭，再從上而下、逆時針打圈，過程約5秒，必須屈曲手臂，再跨過X的手臂，然而在閉路電視中看不到如此明顯的動作，亦不見X有大力揈開被告的手，反之見到被告的手一直垂下，手肘緊貼腰間。

裁判官續指，在場約40人「前後左右都係同事」，包括現役或退休警員，若然被告作出非禮行為，會驚動在場的同事及上司，甚至驚動正準備訓話的陳局長，故此被告會否公然地非禮X，法庭對此有所保留。裁判官重申，並非指X不是誠實證人，但其證供與閉路電視不一，不能排除X過分敏感，誇大了某些感覺，遂未能肯定被告曾非禮X，裁定他罪名不成立。

辯方聞判後即向法庭申請訟費，指被告是不可多得的員工，惟案發後不被續約，本案而言他無自招嫌疑。裁判官同意辯方所指，認為被告不是技術上脫罪，裁定被告兼得訟費，若果雙方未能達成共識，將交由聆案官決定訟費金額。