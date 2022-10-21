警打擊非法收數拘8男6女 (17:23)

屯門警區反三合會行動組第二隊主管督察鍾藝滔表示，屯門警區9月至10月展開代號「所羅門」的反非法收數行動，在10月14日至15日以「以過高利率放債」、「刑事恐嚇」、「刑事毁壞」、「襲擊致造成身體傷害」等罪拘捕8男6女，年齡介乎18至50歲，被捕人士報稱學生、運輸工人、建築工人、無業，部分人有黑社會背景，全已獲准保釋。

警方表示，被捕人士涉10宗案件，涉嫌在今年2月至10月期間到借貸人位於屯門區的住所淋潑油漆、張貼收債字條及用膠水塞門鎖等，恐嚇借貸人盡快償還款項。據了解學生的報酬約500至2000元，視乎其角色。警方留意到，市民在疫情下或失業或減薪，向財務公司及來歷不明私人放債公司借錢，債務由數千至一百萬不等，其後因無力償還被追債，有被捕人士是因自身欠債，加入集團以減輕債務。

警方同時加強教育宣傳，包括到屋苑派發宣傳單張，又與保安員建立通報平台，提醒留意陌生人。警方另作出97次突擊檢查，由便裝警員尾隨住戶入屋苑，據悉保安員全部都有截停放蛇警員。警方指，會繼續採取積極措施打擊非法收債活動，呼籲市民借貸時必須提高警覺。