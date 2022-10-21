入境事務主任認偷拍下屬裙底候判 (16:30)

案情指，被告羅懿誠（47歲）為事主X的上司，今年2月10日，X穿著制服，其工作裙的長度達膝上2吋，另穿著肉色絲襪。近早上10時，被告指示X進入其辦公室，並問X有關更表系統的問題。X遂按他的要求，在電腦上登錄系統，並在辦公桌前彎腰操作鍵盤及滑鼠。被告把椅子移動至X後面，並問她如何把更表傳送到私人郵件等功能，X搜索到該功能，轉身通知被告時，發現他沒有專注看電腦。

當X繼續展示上述功能時，被告靠近她，其右膝位於X的小腿後數吋位置。X發現，他左手拿著一個橙色文件夾放在大腿上，右手手持開啟螢幕的手機及藏在文件夾下。X持續監察被告，看到他從文件夾中下露出部分手機，置於X膝蓋後方，遂覺得被偷拍。

被告繼續詢問另一個系統的問題，要求X登入賬戶，她感到害怕，並稱要返回座位上尋找密碼。X隨即Whatsapp告知其同事，及打電話告訴男朋友。被告其後被捕，警誡下表示明白，對其他問題則保持緘默，另警方在被告手機搜不出任何影像。