陳智思指「0＋0」吸引力有限　促海外入境免隔離免檢測 (15:59)

陳智思讚賞政府上月取消入境人士酒店檢疫安排，但他指《施政報告》未提進一步將入境檢疫安排放寬至「0+0」。他同時表示，而且即使「0+0」仍代表要檢測，相信只能吸引港人回港或來港探訪親友的旅客，難吸引大量旅客和商業人士來港，指海外人士已因為不想一旦染疫而要進入竹篙灣檢疫中心，而避免來港。

籲將防疫責任交回個人

陳智思認為，目前或須將防疫責任交回個人，一如疫情前，若市民身體不適，就會暫時不再工作及自行決定佩戴口罩，以免整個社會共同付出代價，從而挽救經濟、環境、民生及市民心理健康。

陳智思直言，本港防疫政策導致許多企業和人才外流，引用近期調查結果，指超三分之一的基金公司將地區分公司或總部從香港撤離。他亦提到香港「勁敵」新加坡的復常速度比港提早一年，超越香況成爲亞洲金融中心已在意料之中，但他相信，若本港現時果斷採取措施，香港可恢復昔日競爭力，保持優勢。