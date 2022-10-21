陳智思指「0＋0」吸引力有限　促海外入境免隔離免檢測 (15:59)

行政會議前召集人陳智思今（21日）在《南華早報》撰文，指嚴苛的防疫政策或對本港造成永久傷害，即使入境檢疫實行「0+0」亦無助吸引海外旅客及商界，促請無條件取消所有針對入境人員的防疫安排，做到「零隔離」、「零醫學監察」、「零檢測」。他認爲本港現時疫苗接種率居世界前列，接種不少於兩劑疫苗的佔比高達92%，同時證據已表明本地的公營醫療體系可以承擔大規模感染，「是時候進入 『新常態』（It's time to migrate to a "new normal"）」
陳智思讚賞政府上月取消入境人士酒店檢疫安排，但他指《施政報告》未提進一步將入境檢疫安排放寬至「0+0」。他同時表示，而且即使「0+0」仍代表要檢測，相信只能吸引港人回港或來港探訪親友的旅客，難吸引大量旅客和商業人士來港，指海外人士已因為不想一旦染疫而要進入竹篙灣檢疫中心，而避免來港。
籲將防疫責任交回個人
陳智思認為，目前或須將防疫責任交回個人，一如疫情前，若市民身體不適，就會暫時不再工作及自行決定佩戴口罩，以免整個社會共同付出代價，從而挽救經濟、環境、民生及市民心理健康。
陳智思直言，本港防疫政策導致許多企業和人才外流，引用近期調查結果，指超三分之一的基金公司將地區分公司或總部從香港撤離。他亦提到香港「勁敵」新加坡的復常速度比港提早一年，超越香況成爲亞洲金融中心已在意料之中，但他相信，若本港現時果斷採取措施，香港可恢復昔日競爭力，保持優勢。