陳智思指「0＋0」吸引力有限　促海外入境免隔離免檢測 (15:59)

行政會議前召集人陳智思今(21日)在《南華早報》撰文,指嚴苛的防疫政策或對本港造成永久傷害,即使入境檢疫實行「0+0」亦無助吸引海外旅客及商界,促請無條件取消所有針對入境人員的防疫安排,做到「零隔離」、「零醫學監察」、「零檢測」。他認爲本港現時疫苗接種率居世界前列,接種不少於兩劑疫苗的佔比高達92%,同時證據已表明本地的公營醫療體系可以承擔大規模感染,「是時候進入 『新常態』(It's time to migrate to a "new normal")」