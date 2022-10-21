30歲男涉賣程式助睇收費電視被捕 (14:30)

海關版權及商標科技罪案調查組高級調查主任蔡俊威，指案中被侵權的版權持有人，已對收費電視節目，施加有效的科技措施，以保護版權作品，如要合法收看電視頻道，必須安裝提供的解碼器，或登入網上帳戶，年費大約由1千多元起，視乎訂購內容而定。海關又指，涉案人利用特定程式，規避版權持有人加裝的有效科技措施，並將部分電視頻道於網上轉播，銷售渠道滲透多個層面，一方面透過網上平台宣傳，年費240至280元，聲稱可全球通用，收看多個國家的電視直播台，更會提供3天的「免費試睇版」吸引顧客，收款後會透過通訊軟件，提供一個超連結給客戶，並提供技術支援協助安裝程式。

另一方面在深水埗店內售賣多款影視器材，包括智能電視、平板電腦及其它影視設備，向顧客推銷聲稱的VIP系統即應用程式，標榜全球電視劇、電影免費觀看，無需月費年費，終身免費，吸引顧客購買相關規避服務。

海關版權及商標調查（行動）課監督洪漢榮表示，臨近世界盃，海關會密切留意網上及市面侵權情況，加強巡查，並會業界保持緊密合作，致力打擊侵權活動，並提醒消費者使用侵權應用程式帶有風險，有機會為電腦帶來病毒，或惡意程式襲擊，亦呼籲市民應專重知識產權，拒絕光顧任何侵權服務，提醒店主及銷售員，任何以應用有效科技措施的版權作品，出售相關規避器件或提供規避服務，均需負上刑事責任。

Now TV發言人表示，曾向香港海關舉報懷疑非法傳播未經授權的Now TV節目，主要涉及中文電影等內容。歡迎海關採取行動保障知識產權。