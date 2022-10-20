兩前國泰空少涉違防疫規例外出下月裁決　控方稱不知違例非抗辯理由 (17:53)

兩被告為黃昱龍（現46歲）及劉諾宏（45歲），均報稱無業。辯方指出，兩人真誠相信無意違反規矩。國泰曾發放內部指引，指示員工可以外出購買食物、探望朋友和接送小孩放學等，但沒有清楚列明哪些是被禁止的行為。此外，指引經常作出更改，或令人難以跟上；控方審訊時亦沒有傳召國泰職員解釋指引，故認為兩被告有合法辯解。

控方則表示，兩被告認為外出用膳、探訪朋友等是可容許的行為，並非合理辯解，兩人亦有責任熟讀指引，重申無知並非抗辯理由。

控方又反駁辯方稱指引經常更改的說法，兩被告在指引生效後，曾飛往其他地方及接受醫學監察，故認為辯方的說法並不合理。另外，指引提及的「必要活動」，不是被告供稱外出用膳、探訪朋友等行為，並舉例指外出進行核酸檢測，才是與身心健康有關的必要活動。