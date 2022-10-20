兩男涉8.11太古站非法集結罪成　判囚9個月 (17:28)

辯方求情稱，首被告謝天豪（現26歲、報稱無業）從事網店生意，但收入不高。其求情信亦透露，父母年事已高，感懊悔自責，並擔憂未來，幸得女友支持。謝又沒有放棄自己，修讀資訊科技的基礎文憑課程，冀未來繼續學業。另本案至今已有3年2個月，雖然並非指控出現不合理的情況，但對其更生造成打擊。

辯方表示，次被告何恩傑（22歲、理髮師）於報告中聲稱沒有參與非法集結，是指沒有參與沒有暴力行為。辯方續指，何將在理髮美容方面繼續進修，他案發時18歲，惟本案出現延誤，何現時已超越21歲，令他失去其他判刑選項，冀法庭給予判刑折扣。

梁官判刑時稱，本案發生於晚上10時許，現場有過百名示威者，大部分身穿黑衣，手持鐵棍、雨傘等工具，部分人以消防喉向警方射水、向警方的防暴盾射鋼珠。梁官又指，考慮本案發生於住宅地段、當時的人數及情況，認為判監乃唯一選項，終判兩人監禁9個月。