男學生涉示威時藏鐵筆噴漆三年後被捕　判入更生中心 (16:15)

辯方進一步求情稱，被告林鴻日（現17歲）品學兼優、常做義工，與家人關係良好，他已有悔意，希望繼續學業，日後回饋社會。報告顯示，他適合判入更生中心和教導所，辯方冀法庭判處前者。

黃官引述報告指，被告曾參與5次不涉及暴力的集會，事發前他的祖父離世，被告於前年患上輕度至中度抑鬱症，須要接受治療，被告因為一時衝動及受網民唆擺而犯案。他前年到加拿大升學後一度返港，今年打算赴馬來西亞讀書時在機場被捕。被告又表示立志成為演員，帶給別人歡樂。

黃官判刑時指，案發時為大型示威，有50至60名示威者設路障令交通受阻，被告背囊內鐵筆長約30厘米，他亦攜有一罐黑色噴漆、防毒面具、手套及生理鹽水，屬有備而來。現場有人破壞公物，被告管有涉案物品可對財物造成破壞。黃官考慮到懲罰性、阻嚇性及求情等因素，認為判他入關押期較短的更生中心則最為恰當。