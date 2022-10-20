九人2019年七一金鐘被捕後拒保候查 　三年後被捕控暴動 (16:14)

被告依次為報稱項目主任的周子瑋（37歲）、學生黎穎豪（20歲）、學生陳景行（20歲）、遊戲中心職員陳俊僑（20歲）、學生戴嘉平（17歲）、學生戴嘉正（17歲）、汽車技工袁恩霖（31歲）、室內設計師黃家祈（29歲）及廚師何宇軒（28歲）。9人同被控一項暴動罪。

次被告黎穎豪另被控一項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，他今透露擬承認暴動罪，屆時控方將會把管有物品意圖摧毀或損壞財產罪存檔法庭。辯方補充，因被告明年6月便滿21歲，屆時法庭將不能考慮監禁以外的判刑選項，冀提早判刑。郭官聽罷陳辭後批准。

據《刑事訴訟程序條例》規定，法庭處理16至20歲被告的判刑時，須優先考慮監禁以外的選項；法庭一般會索取教導所、勞教中心及更生中心報告，其中教導所及更生中心，僅適用於21歲以下的被告。