巴裔律師涉誤導警員案　警否認曾推撞律師 (14:32)

案情指，被告周祖樑（42歲）於2020年11月24日陪同一名涉販毒及阻差辦公的巴籍客戶前於警署錄口供，在升降機內遭3名便衣警員不合理對待。

警員黃子健供稱，當日下午他與警長陳志良、警員18846當值，他們在1樓走廊聽到訓示室有嘈吵聲，看到數名警長及警員與被告站在門口位置，被告則以英文粗口喝罵警長，黃遂進入房間，希望協助被告冷靜，被告數分鐘後平靜下來。黃、陳及警員18846帶走被告離開訓示室，並乘電梯到地下經過報案室離開。黃續指，看不到有任何警員與被告有身體接觸，亦沒有警員曾向被告使用粗口或冒犯性言詞。

庭上播放升降機內的閉路電視片段。辯方盤問稱，片段顯示，被告被黃及警員18846夾在角落，陳志良則站在對面近𨋢門位置，為何各人會有此安排？黃稱，純粹是入𨋢的習慣，且他站在近𨋢掣的位置，方便控制𨋢門開關。辯方遂指出，黃根本毋須站太近，被告當時是被推撞，黃否認。另外，片段顯示3人與被告進𨋢時，有另一名警員欲跟隨，但被陳志良阻止，黃則稱，只有3人與被告進入𨋢內；黃又否認步出升降機後曾帶被告進入報案室。案件午續。