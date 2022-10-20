免針紙司法覆核案今完成陳辭　高院明午裁決 (14:20)

申請人郭卓堅今由資深大律師潘熙及大律師黃宇逸代表，答辯人醫衛局長盧寵茂則由資深大律師陳樂信及大律師張天風代表。

代表申請人的資深大律師潘熙甫開庭表示，覆核理據在於醫衛局長無權推翻免針紙的效力，局方決定涉及程序不當。潘熙表示，《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）沒有針對性的條文，賦予局長宣布部分免針紙失效的權力，質疑局方造成「豁免之外的豁免」，法律上屬於「走後門」。

潘熙讀出衞生署首席醫生（緊急應變及項目管理）奚安妮的誓章，奚承認部分免針紙的持有人，可能有正當理由豁免打針。潘熙認為，局方沒有考慮個別情况，就宣告逾兩萬張免針紙失效，其酌情決定權應該受到約束。

對於打齊三針的郭卓堅有沒有訴訟資格，申請方表示，如果郭卓堅無法提出訴訟，亦會有市民入稟法院。法官高浩文聽畢表示，上一次聆訊已假設郭持有涉案免針紙，現在得悉郭沒有免針紙，法庭會衡量各項因素作裁決。

代表答辯人的資深大律師陳樂信表示，政府因應新冠疫情訂立一系列緊急規例，包括本案聚焦的599L章及599F章，應對疫情帶來的挑戰。陳樂信認為，醫衛局長具有廣泛及靈活的權力，可以拒絕持免針紙者出入指定處所，而局長真誠行事（act in good faith），旨在保障公眾健康。

法官一度追問，599L章第6條將部分權力賦予局長，第5（2）條則將部分權力賦予簽發免針紙的註冊醫生，是否代表局長可以推翻醫生的決定？陳樂信回應指，兩者沒有衝突，但重申局長下令免針紙失效，只是一個行政方案，對於法例基礎沒有根本性改變。