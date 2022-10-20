海關破獲兩宗走私香煙案　拘6人檢市值1.2億私煙 (14:18)

上周五中午，海關在油麻地卸貨區對開海域截查一艘懷疑走私躉船，當時船上載有4名香港船員，報稱將船上兩隻貨櫃運至油麻地卸貨區卸貨。人員登船搜查，發現躉船並未按法例要求清楚於船身顯示躉船註冊的名稱，執法人員要求船長出示載貨艙單，惟船長只能出示不完整的貨單，而相關寄貨人、收貨人資料、地址及貨櫃詳情均未能提供，故引起懷疑。

稅收調查第一組高級調查主任林威杰指，海關人員打開涉事貨櫃，發現內裝有2000萬支未完稅香煙，市值約5600萬元，應課稅值約3800萬，拘捕4名年齡介乎42至61歲的船員。其後於案發翌日早上再採取另一輪行動，於元朗新田貨櫃場及葵涌貨櫃碼頭南路截查兩架涉嫌走私的貨櫃車，並於貨櫃內再檢獲共2300支未完稅香煙，兩名分別58及59歲的司機被捕。

海關經調查，相信案件涉及同一團伙，涉案私煙用作供應本地及海外市場。

海關指今次是兩個月內破獲第二宗利用躉船走私香煙案件，相信因本地疫情漸趨緩和，物流運輸逐步回復正常，相信有不法分子趁機補充私煙貨源，強調會繼續調查涉案私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。