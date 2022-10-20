13人涉葵涌「連儂牆」貼文宣罪脫　官指警證供矛盾 (12:20)

13名被告為女學生鄒文燕、女學生葉嘉儀、無業男李霈濠、男學生陳信豪、廚師張家禧、女學生梁詠彥、女學生朱麗茵、女學生林慧淇、男學生鄭珈熹、男學生黃文杰、無業男李永熙、男教師李重熙及無業男鍾正浩（18歲至31歲）。他們同被控一項刑事損壞罪；梁詠彥、鄭珈熹、黃文杰、李永熙、李重熙及鍾正浩被控管有物品意圖損壞財產的交替控罪。

施官分析證供時指出，事發時主要由一名警長觀察及截停涉案15人，警長稱全部被告均有戴手套，但另有警員指有被告沒戴手套，施官認為手套屬明顯特徵，而且眾被告被警員看守，相關證供不一致。

警長又稱，他喝止4批分別在欄杆貼單張和圍着圓桌等被告。施官認為部分人被喝止時，其他人或會逃走，難以想像警長先後逐批行近多人，而他們不受影響地繼續攪動白膠漿。施官懷疑情節是否合理，指警長的關鍵證供矛盾及不合理，並拒絕接納其供辭。

施官續指，眾被告當場被警員拘捕及編排號碼，警員作供指，其後從衝鋒隊隊員得知被告姓名，但衝鋒隊隊員是否親自處理過被告，法庭不得而知，僅屬傳聞證供，而被告獲編號碼亦可能混淆。控方不能證明他們伙同犯罪，法庭亦未能確認其身分，故裁定13人罪脫。