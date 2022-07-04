施政報告2022｜李家超批官商勾結說法挑撥矛盾　23條立法要令對手「唔敢埋身」 (12:11)

法律界議員林新強發言時，讚揚李家超的《施政報告》無懼被指官商勾結。李家超回應時針對有關字眼，「提出甚麼勾結係反中亂港時挑起社會矛盾的術語，要反對挑撥矛盾的破壞性論述」，他指社會應團結一致，只要遵守《基本法》、香港法律和擁護一國兩制，就屬積極建港力量，「咩野XY勾結係故意分化矛盾嘅壞思想，以後都要反擊」。

另一名議員何君堯就關注《施政報告》未具體提及《基本法》23條立法細節。李家超重申期望23條要應付最極端情况，希望法律「管用」。他指要小心立法，參考其他地區的國家安全法律，要具相當安全系數，形容「國家安全係對敵情况，係另一種戰爭」，會面對滲透、顏色革命和間諜，「呢啲手法唔需要諗到最好方法令佢地完全唔敢埋身咩？係咪輕輕盡快解決就係要點？」。他期望23條立法內容可起防範作用，「我唔希望受到威脅我地先去對抗，佢來都唔會敢來，因為佢（法律）好有效，呢個對雙方都好」。

李家超亦回應實政圓桌議員田北辰放寬入境檢疫至「0+0」的建議時指，他的考慮比田北辰多，例如顧及醫療體系負荷、免走回頭路等，亦要考慮政策延續性，強調新一屆特區政府上任以來，已經先後撤銷航班熔斷機制，檢疫日數先改「3+4」，後改至「0+3」，重申抗疫路向沒有改變。