早前有居英港人於中共二十大召開時,到中國駐英國曼徹斯特總領事館外示威,其間與領館人員發生肢體衝突,有示威者被人拖入領事館範圍內圍毆。中國駐曼城總領事鄭曦原接受《天空新聞》時,被指有份扯示威者頭髮,鄭曦原回應指,「他(示威者)辱罵國家和領導人,我認為這是我的責任(He abused the country, my leader, I think it is my duty)」。