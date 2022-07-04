施政報告2022｜聽眾指「苛政猛於虎」致人才流失　李家超認離港人數增　信發揮優勢可引港人回流 (10:20)

聽眾何先生致電到節目表示，香港一向人才濟濟，崇尚自由，認為人才流失原因在於「苛政猛於虎」，而且「大家心知肚明…特首你一定係知道，但係你唔承認啫。」他又提及本港與內地久未恢復正常通關，相反不少國家已容許港人無條件入境，「大膽講句，中國最唔愛我哋」。李家超回應稱國家非常關愛本港，但內地防疫政策有其獨特考慮。他又指，若非獲得國家支持，就難以商討「逆隔離」措施。他補充，仍正與內地商討措施，惟於部分標準，如閉環管理上未達共識。

至於《施政報告》提出的「簡約公屋」，李家超引述長遠房屋策略估算公屋未來10年供應量，指首5年公屋供應量較之後5年少，「簡約公屋」旨在填補期間供應不足問題，他稱政府已覓合適土地，相信可以讓輪候公屋人士居住5年。他補充，輪候公屋人士仍有選擇權，可以繼續輪候；即使選擇入住簡約公屋，將來亦可再選擇傳統公屋。對於被指簡約公屋並無真正縮短公屋輪候時間，李家超稱不應冷冰冰地看數字，若代入輪候公屋人士的角度後，便會明白他們居住環境惡劣，期望能盡早上樓，因此希望盡量幫助他們。