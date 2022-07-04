2019年荃灣非法集結 3男被判囚11個月和11個月4周 (19:39)

被告運輸工人何卓軒（現24歲，下同）、無業張家榮（25歲）及調酒師李㑊橉（29歲），同被裁定非法集結罪成。何卓軒另被控一項襲警罪成。

辯方求情時稱，沒有證據指三人使用武器或掟磚等，何卓軒曾以手及身軀撞到警員，幸好警員僅是擦傷，冀法庭將襲警和非法集結兩罪同期執行。另外，張家榮積極服務弱勢社群，而李㑊橉患有心臟病，還押時須要住院，他因本案壓力誘發糖尿病。

李官判刑時指，三人經審訊後定罪，他們背景沒有特別減刑理由。本案集結人數不少，案發地點範圍頗大，時間不短，當時正值社會事件，但沒證據顯示三人作出極端暴力行為。

李官以監禁12個月作為量刑起點，考慮到延誤檢控減刑一個月，判張家榮及李㑊橉監禁11個月。李官不認為何卓軒被控襲警罪，和非法集結罪屬同一事件，就襲警罪判囚8周，部分刑期同期執行，終判何監禁11個月4周。