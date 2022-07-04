涉寄雞頭和紙紥公仔恐嚇CEO 足總女董事認罪候判 (19:15)

控方案情指，被告曾王琬琪（51歲，企業發展主任）2016年加入足總，於2019年擔任總會董事。2021年，足總就行政總裁一職招聘，被告有份會見應徵者，事主譚秋朗同年5月任職行政總裁。

最初，被告幾乎每天在工餘時間致電事主，討論總會事宜約兩小時，被告要求事主向她直接匯報。2021年9月，事主被委任為港超聯一支新足球隊的董事後，兩人有所爭執，關係惡化，事主其後離職，並表示他無責任向被告匯報，認為跟她相關對話是浪費時間。

其中一罪發生於今年3月14日，事主位於何文田的辦公室收到一個寫有其姓名的可疑包裹，他立即報警，包裹裏面載有紙紮公仔、點心及衣服。另一罪則發生於同月21日，辦公室再收到包裹，內有保鮮袋盛載着生的雞頭及雞屁股。事主感到恐怖，認為接二連三事件越趨嚴重。警方調查後拘捕被告，被告警誡下保持緘默。