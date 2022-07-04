施政報告2022｜KPI包括訪海外組織千次　明年底前減逾400個衛生黑點　學校須每年辦全校國民教育活動 (18:04)

李家超強調要「說好香港故事」，相關KPI包括2024年由經貿辦向海外推廣香港次數增加20%，內地辦事處對內地推廣的次數亦要較今年增15%。具體而言包括派員到海外公開演說、接受傳媒訪問及舉行簡報會、舉辦座談會、展覽等活動不少於1000至1300次；到內地發表演說、受訪或舉行簡報會、參加商貿會議分別不少於270、330及800次。其中造訪內地機關或組織目標次數不少於3200次，較訪問海外政府及組織的2700次多。

另一項宣傳重點則為加強推廣《憲法》及《基本法》，政制及內地事務局及相關政策局會在2024年舉辦不少於700次推廣活動，目標不少於90萬人參加，不少於2500萬人次瀏覽網上宣傳。

文化藝術方面，政府預計「文化藝術盛事基金」下年起每年支持四項活動，最少10萬人參與；每年向20個新成立的中小藝團及30位在大專院校畢業五年內的新晉個人藝術家提供資助；每年亦要舉辦流行文化節，提供超過20個節目及展覽，預計每年入場人次超過14萬。

至於「粵港澳大灣區文化藝術節」則預計在2024年舉辦，吸引5000位本地及內地藝文同業參與約100場演出及交流活動，預計吸引14萬人入場及10萬人次觀賞開幕晚會的線上直播。

部分教育方面的KPI針對學校，所有由公帑資助的學校在2022/23學年，須委派專責人員規劃國民教育，包括國家安全教育，每年要舉辦全校性國民教育活動，安排學生參與校際、全港性或全國性的國民教育活動，又要為家長舉辦至少一項與國民教育相關的活動。有關學校須在2022/23學年完結前，完成教育局主辦的國安教育到校教師工作坊，並視乎內地恢復免檢疫通關，安排新入職教師及公營學校擬晉升教師參加內地學習團。另外，所有參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園，亦須每年至少舉辦一項與中華文化有關的校本活動。

政府同時要求學校推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學），故學校同樣要逐步就STEAM委派統籌人員、安排教師參與培訓，以及舉辦或參與活動。在2024/25學年前，至少四分之三的公帑資助學校於高小推行強化編程教育，以及在初中課程加入創科學習的元素，如人工智能。

由政務司副司長領導的「地區事項統籌工作組」提出的KPI，包括在2023年底減少四分三的環境衛生黑點，即近450個，鼠患黑點至少減半；房委會每年要做500次清潔行動；運輸及物流局要下年內為111個道路構築物進行翻新或美化。

在土地房屋方面，政府會加強審查公屋戶入息及資產，包括在富戶政策下的兩年周期內審核不少於45萬份入息及資產申報表，以及每年深入調查不少於一萬戶個案；另外，所有新公屋單位在獲發佔用許可證前約六個月預配，較現時加快一倍。

在照顧者支援及康復服務方面，政府目標在2026/27學年完結前，為低收入家庭而設的課餘託管服務收費減免計劃的受惠人數增至4600名，資助獨立幼兒中心服務名額增至1440個，為特殊需要兒童而設的到校學前康復服務在2024-25年度達致「零等候」。殘疾人士日間康復、住宿照顧及暫顧服務的名額增加10%，在2026-27年度或之前增至38800個。