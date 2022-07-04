施政報告2022｜消息指「心繫家國」聯校活動非強制　稱只將學生流失歸咎移民潮不穩妥 (17:04)

《施政報告》教育範疇有章節提及「國民教育」。教育局今年8月公布「國民教育——活動規劃年曆」，政府消息人士指，希望官校率先率先推行第一期「心繫家國」聯校活動，將舉行啟動禮，以全校、聯校形式紀念國家重要日子，學生可參加包括「舞龍舞獅、中式步操、民族匯萃音樂、習藝」等，又解釋「官校有示範作用，可帶動氣氛，製造群組效應，希望非官校舉行相關活動」。消息人士強調，屬自願參加，不會強制或迫學生做。

學界一直關注學生人口結構性下跌。《施政報告》指會繼續有序在公營小學落實小班教學，政府消息人士指，現時8成小學已推展小班教學，目標兩個學年後逾9成小學推行。被問會否考慮下調開班線，消息人士指當局會繼續檢討，但以中學為例，指現時26人便可開兩班，「是極之寬鬆的水平」，如學生人數太少會影響教學質素、學生福祉。