施政報告2022｜「簡約公屋」以集裝箱興建料可建十多層　有劏房戶稱願考慮入住 (16:02)

李家超表示，有信心將《施政報告》提出將輪候公屋時間封頂的政策，由現時約6年的輪候時間，在4年內降至約4年半，形容「非常大膽嘅一個決定」。

李小姐一家3口住在旺角約120尺劏房，已申請公屋7年仍未能上樓。她表示，政府將輪候公屋時間封頂為「當然開心」，可幫助基層市民盡快上公屋。她又指，會考慮申請入住「簡約公屋」，稱「邊個唔想住好啲」，但現時輪候時間已有7年，處於「尷尬期」，不期望入住「簡約公屋」後短時間內就可以上公屋，「搬入去好快又搬走好麻煩」，又指加上須考慮「簡約公屋」地點及配套等因素，她表示仍希望盡快上公屋。

另外，有單身非長者人士對政府優先為家庭安排入住「簡約公屋」感不滿，指大部分單身人士已輪候公屋逾10年，認為政府亦應考慮他們的需求，又指房屋政策為「炒冷飯」，幫助不大。

香港社區組織協會則表示，歡迎政府將輪候公屋時間封頂的政策，形容為「突破性」決定，但認為最理想為縮短輪候時間至3年，並期望有明確告別劏房的時間表。