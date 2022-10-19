女學生被掌摑30下後遭校方禁上課9個月　涉事教師否認普通襲擊 (15:29)

被告張慧欣（40歲）否認於2018年11月30日犯案。承認事實指，案發時被告是X的班主任。已轉校的X供稱，案發當日，因欠交功課而遭被告罰留堂做功課，但她去了參與合唱團綵排，準備翌日在畢業典禮的表演。

X指，她與約60名同學前往禮堂，被告突然大喊其名字，在禮堂內情緒激動地責罵她「臉皮厚」、「鬧極都唔識聽」，兩度以左手快速地拍打X右臉15下，她感到疼痛，返回座位後不禁哭泣，後將事件告知駐校社工及父母，臉部紅腫至少3天，沒有求醫。

X指，2019年9月在校方安排下與被告面談，被告稱「點解我鬧嗰個人都喊，點解呢個靚妹畀我鬧會唔喊嘅呢？所以我先衝動起上嚟打你，對唔住」。

辯方質疑她為何在事發兩年後才報警，X指，社工起初着她不要報警，後來被告道歉，她便原諒被告，但一直被校方針對，案發後遭校方「禁錮」在校內的學生支援中心自修9個月，亦不准上課，去洗手間或小賣部要由老師陪同，最終在2020年9月轉校。

辯方續質疑，被告為何偏偏在60多人面前掌摑她？X稱，被告曾指「想比全校嘅人知道我畀佢鬧」。