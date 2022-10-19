黎智英獲准聘英國御用大律師Tim Owen為國安案抗辯 (15:18)

黎智英一方提出「專案認許」申請，聘用英國御用大律師Tim Owen來港，為黎智英涉及的前《蘋果日報》案抗辯。判辭中歸納審訊將爭論的議題，包括黎智英接受傳媒訪問評論國安相關事務，是否足以構成「請求」外國勢力干預中國事務，控罪範圍是否過寛，及如何與保障言論自由取得平衡等。

高院首席法官潘兆初在判辭中分析，本案牽涉在保障言論自由的前提下，如何界定勾結外國勢力罪的控罪範圍，將深入剖釋如何平衡維護國安及言論自由。本案更是此控罪的首宗審訊，對本地的法律發展具「龐大的重要性（immense importance）」；而上述議題「並不如律政司或公會所述的簡單直接」，須謹慎處理。

至於黎智英另被控的串謀發布煽動刊物罪，審訊中將爭議控罪是否合憲。高院認為高院或上級法院未曾探討此議題，而法庭亦須參考不少實行普通法的國家，已修改甚至廢除相同的罪行，故預料此爭議極其複雜且影響力大。

判辭續指，Tim Owen的經驗豐富，專攻刑事罪行及人權法，「不容置疑」會為審訊帶來重要的協助，相信批准他來港抗辯有利公眾利益。

翻查資料，Tim Owen曾多次來港，包括代表佔領運動中「七警案」的首被告黃祖成，及代表2014年連環殘殺兩名印尼女子的英籍銀行家JUTTING Rurik George Caton抗辯。