女子涉以汽水罐擲警　作供警稱未尋回汽水罐亦無法確認被襲警員身份 (14:48)

被告為報稱無業的龐麗瑩（現年29歲）。駐旺角特別職務隊防暴警員張廣銘供稱，他當晚協助護送一男子返警署途中，先後遭以硬物及疑用彈叉射出類似波子的物件擊中背部，惟他兩度受襲後轉身均不見施襲者，他一度在水馬範圍內等候。張因應同僚示意而行出水馬外支援時，目睹在前方兩米內、穿白衫的被告，用手投出一個扁平的汽水罐，擲中身旁防暴警的背部。

張續指，被告隨即轉身逃跑混入人群，試圖逃避他追捕，突然被告停下站在太子道西行車路。張追上碰到被告肩膀後，被告自己跌倒，張拘捕和帶被告上行人路，其間張再被襲擊頭及背部，一名自稱社工與坐在地上的被告緊抱。被告交由另一警員處理，並於警方發射催淚彈後召救護車。

張表示自己事後沒有求醫，他解釋指不想阻礙工作，亦擔心被起底，強調執行職務不是為求嘉許。張在盤問下稱，他曾重返事發地點找尋涉案汽水罐，但「執唔返」，故沒檢取汽水罐作證物。辯方問張為何以非法集結罪，而不是襲警罪拘捕被告，張稱前者罪名「大路小小」，而且他「搵唔到遇襲同事」。