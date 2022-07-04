時任女警長涉於少年警訊會所偷USB記憶棒及書券罪成　官批辯方說法滑稽荒謬 (14:13)

被告陳惠嫻（47歲）曾擔任大埔區少年警訊聯絡主任，還押至今午判刑。裁判官陳炳宙綜合證供指，被告於2019年12月出席大埔區少年警訊的聖誕聯歡會，其間取走涉案物品，包括從現任少年警訊聯絡主任、警長吳詠璇的辦公桌抽屜取走一批書券。

陳官表示，被告警誡下表示涉案書劵為自行購買所得，後來又改稱想送給小朋友，說法矛盾及有違常理。陳官提到，被告聲稱案發時沒有服用甲狀腺藥物，導致精神恍惚，惟閉路電視片段顯示被告一直留意房間外的動靜，一旦有人經過就關上抽屜，看來警覺性極高，因此不接納被告的說法。陳官裁定被告不問自取，盜去涉案記憶棒和書券，裁定3罪成立。

陳官提及，少年警訊名譽會長譚見強曾以辯方證人身分作供，表示被告在聖誕聯歡會派禮物，有助與會員維持關係。陳官斥其說法牽強，因少年警訊並非一般的偶像組織，不涉個人崇拜；如果會員因為被告沒有現身而失去熱誠，將抹煞其他人的努力。