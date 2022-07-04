施政報告2022｜增設21個小組、辦公室　擬推9施政藍圖 (14:43)

成立的小組及辦公室中有4個與商業發展有關，包括由財政司長帶領的「引進重點企業辦公室」，向內地和海外企業提供配套，並由業界組成的「引進重點企業諮詢委員會」提供意見；政務司長則領導「人才服務窗口」，制訂並統籌招攬人的策略和工作，支援來港人才。至於在內地及海外，各駐內地辦事處和海外經貿辦亦將設「招商引才專組」。

在政府管治方面亦有2個新小組，包括由特首擔任組長的「融入國家發展大局督導組」，加強與內地機構溝通；另設「特首政策組」，加強掌握本地、內地及國際形勢。

覓地建屋方面亦有7個新設委員會及部門，其中3個與「北部都會區」相關，包括由特首帶領的「北部都會區督導委員會」、由財政司長主持及專家及社會人士組成的「北部都會區諮詢委員會」；另有專責發展「北部都會區」的部門。發展局將成立統籌「組裝合成」建築的跨部門督導委員會，職責包括為業界在「北部都會區」提供生產和儲存預制組件用地；房屋局局長則會主持改善公營房屋質素的專責小組，為新項目制訂「幸福設計」指引。在造地方面，屋宇署會成立「專責審批組」，加快審批大型私人住宅項目建築圖則申請；另會就放寬強拍成立專責辦事處支援小業主。

文體旅遊方面，政府會成立「文化藝術盛事基金」，參考由包括業內人士組成的「文化藝術盛事委員會」的意見，吸引國際文藝活動來港。長遠而言，文體旅遊局會制訂「體育及康樂設施十年發展藍圖」、「體育及康樂設施十年發展藍圖」，另組織業界成立文化委員會，制訂「文藝創意產業發展藍圖」；又會優化香港「M」品牌計劃及推動為期五年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」。

醫療方面則有4個新設機關，「基層醫療健康管理局」負責統籌管理公私營界別的基層醫療服務，「醫療設施規劃和發展督導委員會」負責重整地區醫療用地和設施；另成立策略採購統籌處，統籌透過私營醫療界別提供的基層醫療服務；另有「牙科護理服務發展工作小組」檢討牙科服務。另外，醫務衛生局中醫藥處中，會開設「中醫藥發展專員」職位，制訂中醫藥發展藍圖。

在司法方面，律政司會成立促進大灣區與香港司法協助的專責小組，司長另會主持新設的「法治教育督導委員會」，推展「法治教育領袖培訓計劃」。「基本法推廣督導委員會」會改名為「憲法和基本法推廣督導委員會」。

可持續發展方面，原有的「可持續發展委員會」會重組為「碳中和及可持續發展委員會」，就減碳策略提供意見，另在漁農業方面制定「漁農業可持續發展藍圖」。