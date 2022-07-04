施政報告2022｜容許夫妻共用醫療券擴適用範圍　公共交通費用補貼計劃延至明年4月 (13:16)

《施政報告》亦提出，將公共交通費用補貼計劃期限延至明年4月。

李家超表示，現時醫療體制嚴重傾向公營醫院，隨人口老化、慢性病日益普遍，公營醫院將不勝負荷，提出多項措施推動基層醫療，目標將醫療體制轉向「以預防為重、以社區為中心」，將於今年推出「基層醫療健康藍圖」，以地區康健中心統籌為市民提供的基層醫療服務，另會與私營醫療界別共同推廣「一人一家庭醫生」理念。

港府將成立「基層醫療健康管理局」，為基層醫療服務制訂標準和設立質素保證機制；另推出為期3年的「慢性疾病共同治理先導計劃」，2024年起轉介經地區康健中心轉介至私營界別的高血壓或糖尿病病患，將獲安排家庭醫生及專職醫護團隊的治療服務，政府將為其資助約半檢查和治療費用。

至於改善長者醫療券計劃方面，李家超表示，將容許夫妻共用醫療券，並將適用範圍擴大至「認可醫療專業註冊計劃」的聽力學家、營養師等，另容許購買助聽器等經專業評定並提供的醫療設備；當局亦會實施為期三年的先導計劃，將每年醫療券金額增至2500元，長者至少要將1000元醫療券用於預防疾病和管理健康等特定基層醫療用途後，新增的500元會自動發放至戶口。

李家超另表示，將致力縮短醫管局專科門診輪候時間，局方將增撥資源處理新症、理順轉介安排處理跨科個案等，目標在2023/24年度，將內科專科穩定新症的輪候時間減少兩成。