施政報告2022｜研興建先進製造業中心　科學園白石角站2033年前通車 (12:29)

政府指將全力落實港深創科園的建造工程，同時加快「北部都會區」新田科技城發展。此外，由2025年起分階段完成科學園和數碼港的擴建工程，提供合共約10萬平方米的額外樓面面積，亦正規劃東鐵線科學園及白石角站，目標在2033年或之前開通；設立「工業專員」，專責統籌和督導「再工業化」的策略工作，協助製造業利用創新科技升級轉型。政府會研究在大埔創新園，興建第二個先進製造業中心，以及通過「再工業化資助計劃」，資助更多智能生產線在港設立，目標是將智能生產線由目前約30條，在5年間增加4倍至超過130條，亦會加強與生產力促進局合作，支援企業轉向智能生產。

政府將設立100億元「產學研1+計劃」，由明年開始以配對形式資助不少於100支有潛質成為初創企業的大學研發團隊，分兩期完成其項目。第一期是三年內成功把科研成果轉化落地；第二期是隨後兩年內把科研成果商品化。目標是激勵產學研協作，進一步推動「從一到 N」的科研成果轉化和產業發展；政府積極向內地和海外推廣香港的新機遇，配合50億元「策略性創科基金」及河套區港深創新及科技園，由2024年起提供的創科土地和空間，聚焦吸引生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技等產業的優秀企業和人才落戶香港。目標是未來五年吸引不少於100間具潛力或代表性的創科企業在港設立或擴展業務，包括至少20間龍頭創科企業，為香港帶來過百億元的投資，並創造以千計的本地就業職位。

就推出額外措施重點吸納創科人才方面，政府將引入國際創科領軍人才，提供針對性的特別配套措施，吸引優秀創科人才帶同其業務或科研成果落戶本港；優化「科技人才入境計劃」，撤銷聘用本地僱員的要求、延長配額有效期至兩年，並涵蓋更多新興科技範疇。另外，政府會向「研究人才庫」計劃下聘用研發人才的科研機構和創科企業，增加約10%資助，並額外為持有博士學位的科研人才提供生活津貼；

政府亦會興建更多創科人才住宿，包括研究在科學園附近建造新一座「創新斗室」，以及在港深創科園提供住宿空間，另外會增加規劃彈性，提供可容納更多創科人才的住宿空間，配合新田科技城的發展；擴展「創科實習計劃」，為本地指定大學在大灣區設立的分校和海外修讀 STEM（科學、科技、工程和數學）相關課程的大學生提供本地創科實習機會。

為提升市民生活質素，李家超於《施政報告》提到將建設智慧政府，目標是兩年後將政府服務全面電子化，以及三年內全面採用「智方便」提供一站式數碼服務，實現政府服務「一網通辦」，並推出100個數字政府項目，運用科技提供更多便民服務；政府會繼續積極開放政府數據和鼓勵公私營機構開放更多數據，供業界創新應用，亦會與內地探討內地數據向港流通的安排，共同推動大灣區智慧城市協同發展；政府將於明年修例擴展5G網絡，指明新建樓宇須預留空間裝設流動通訊設施，進一步擴大5G網絡。

為了積極融入國家發展大局，政府將會在「一區兩園」的基礎上，與深圳深度合作，以創新、專屬、專項方式研究試行創科合作跨境政策，涵蓋兩地物資、資金、數據和人員等領域的流通，積極吸引海內外創科企業進駐港深創科園，成為構建大灣區國際科技創新中心的重要引擎。對於國家宣布首次在本港選拔載荷專家參與國家載人航天工程，李家超表示正積極支持和配合有關選拔工作，為國家推薦合適人選，期望國家能繼續支持香港更多參與國家科技創新的任務。