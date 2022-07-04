施政報告2022｜倡建「簡約公屋」　將輪候公屋時間封頂　冀降至4年半 (12:20)

政府計劃未來5年興建約3萬單位，估計連同傳統公屋，未來五年公營房屋總建屋量較上一個五年期（2022-23至2026-27年度）增加約五成。政府會利用短期內未有發展計劃的政府和私人土地，以標準簡約設計和「組裝合成」興建「簡約公屋」。輪候傳統公屋三年或以上人士可申請入住「簡約公屋」提早上樓，以家庭為優先。入住人士可保留輪候傳統公屋的位置，之後亦會遷入傳統公屋。「簡約公屋」會配備傳統公屋的基本設施，租金較同區傳統公屋低。

當局亦會落實「公屋提前上樓計劃」，以分階段建屋方式，加快落成部分公屋單位，預計未來五年有約1.2萬單位可讓市民提早約3至18個月上樓。政府亦建議房委會規定所有在第一個五年期新落成的公營房屋項目採用「裝配式設計」，並在合適項目採用「組裝合成」；至第二個五年期，不少於一半項目採用「組裝合成」。房協亦會在更多公營房屋項目採用「組裝合成」。

至於資助出售房屋，《施政報告》提出為新建單位面積「封底」，所有於2026至27年度起落成的資助出售房屋，一般實用面積不少於26平方米，新落成公屋（一至二人單位除外）一般室內樓面面積不少於同等水平。

當局並推出全新「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，下個財政年度起分批推出三幅土地，讓發展商投標興建資助出售單位，以指定市價折扣率售予合資格人士，亦鼓勵發展商申請改劃私人土地興建資助出售單位。

政府亦會於今年提出將軍澳第137區的發展計劃，預計可提供5萬房屋單位，最早2030年入伙。