施政報告2022｜外來人才成永久居民後可獲退額外印花稅　設「人才服務窗口」及「招商引才專組」吸人才企業 (11:32)

政府將成立成立「人才服務窗口」，由政務司長領導，專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略和工作，以及向來港人才提供一站式支援，一站式統籌入境事務處處理輸入人才計劃的申請，並提供支援服務，以及制訂服務承諾以提升審批效率，今年內會全面電子化簽證申請服務。同時財政司長會帶領新設的「引進重點企業辦公室」，專責向內地和海外的重點企業提供特別配套措施和一站式服務，辦公室會制訂目標企業名單、具針對性及吸引力的特別配套措施，包括土地、稅務和財政等方面，並提供度身訂造的企業落戶計劃；及提供配套服務，例如申請簽證、子女教育安排等各駐內地辦事處和海外經濟貿易辦事處也會設立「招商引才專組」，主動接觸目標企業和人才，聯繫百強大學，積極游說他們來港發展，並會從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業。

其他吸納人才措施包括推出「高端人才通行證計劃」，為期兩年。合資格人才包括過去一年年薪達港幣250萬元或以上的人士，以及畢業於全球百強大學、並在過去5年內累積3年或以上工作經驗者。兩類人士可獲發為期兩年的通行證來港發展，不設人數限額。未符工作經驗要求但最近5年內畢業的百強大學畢業生亦可獲發通行證，每年上限一萬，計劃將於推出一年後檢討；當局亦放寬「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，如僱主引入人才的職位屬「人才清單」表列的13項本地人才短缺的專業，或招聘的職位年薪達港幣200萬元或以上，則無須證明本地招聘困難，可直接申請。政府目標於明年第一季更新「人才清單」。

政府亦計劃取消「優秀人才入境計劃」的年度配額，為期兩年，同時放寬「非本地畢業生留港╱回港就業安排」，將逗留期限延至兩年，另以試行形式擴展安排至本港大學大灣區校園的畢業生，為期兩年，措施將於推出一年後檢討，當局亦提出延長工作簽證年期，人才到港獲聘後可獲發最長3年的工作簽證，並讓更多來港參與短期活動的訪客無須申請工作簽證，研究在現行科技專才、專業運動員等指定界別外，涵蓋更多類別。

設「香港投資管理有限公司」投資策略產業

特首李家超亦表示，已指示財政司長成立全新「香港投資管理有限公司」，利用財政儲備促進產業和經濟發展，並整合「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」、以及「共同投資基金」，由政府主導投資策略產業，吸引更多企業在港發展。