涉謀殺案獲假釋八旬老翁　向護老院職員潑通渠水判囚15年 (17:00)

代表被告李添銓（87歲）的辯方大律師求情指，根據受害者創傷報告，兩名事主身上有永久傷勢，餘生都要承受痛楚。惟辯方表示，被告犯案後沒有逃走，仍留在原地，冀法庭考慮被告年紀老邁，可以酌情輕判，避免被告在獄中度過餘生。

法官陳慶偉聞言指，明白被告可能在監獄終老，但被告可否提早出獄，最好交由行政長官決定，加上被告在另一宗謀殺案假釋後重犯，「法庭為何對他寬大處理？」

陳官引述報告指，其中一名事主全身約7%被燒傷，身心承受極大痛苦，傷痛「非筆墨所能形容」；另一名事主的性格較堅忍，仍受創傷後壓力症（PTSD）影響。陳官認為，被告獲假釋近18個月後再犯，反映長期監禁對被告的阻嚇力不大。陳官形容，被告和上次入獄時一樣危險，除非他對社區構成的危險可以完全被消除，否則不應該獲釋。

陳官又指，被告在職員午膳時間犯案，明顯經過細心計劃，而其中一支通渠水含98%濃度的硫酸，屬有意對事主造成最嚴重的傷害。陳官就兩罪採納18年及9年為量刑起點，考慮被告案底及整體案情，判囚15年。