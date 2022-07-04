商用航空中心冀私人及商務飛機業務受惠「0+3」　指近期已接獲不少航班查詢 (12:53)

經經理馮慧儀指，在疫前的2019年，中心每年處理9000航班，客運量4萬多人次，疫下中心業務受影響，惟政府早前已實施「0+3」，11月亦有多個國際盛事在港舉行，有信心私人飛機機主會將飛機調返香港。

馮又指，以往客人抵港後需前往機場本部的客運大樓接受核酸檢測，計及交通時間過程需1個多小時，為迎接未來商務客回升及11月多個在港國際活動，中心今個月起改善流程，客人現可在中心內採樣做檢測，過程僅需5至10分鐘。

張美儀指，中心受惠於機場三跑落成，泊機位數量增加，料日後商務客航班時間可更靈活，而疫情前國際與內地客人各佔一半，冀兩地可盡早通關，以刺激客量。

香港商用航空中心現時佔地1.6萬平方米，機管局去年與中心簽署協議，推展4億元擴建項目，擴建後佔地將增約5成至2.45萬平方米。中心商用客運大樓面積將擴大4倍至4800平方米，工程料2025年完成，屆時中心每年可處理的飛機升降量將增一倍。

運輸及物流局長林世雄出席動土儀式時致辭說，疫情下飛機停飛國際航班，但機場交通正穩步回升，相信本港航空業將有強勁反彈，認為中心擴建是合時的投資。