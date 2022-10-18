地盤工圍旺角警署襲警非法集結罪成　判入勞教中心 (12:24)

辯方求情時稱，被告陳輝烆（現20歲）獲僱主預留職位，望法庭按報告建議判勞教中心。對於被告稱裝備由他人提供，以及他不知警員身份，香官直言不接納其解釋，認為被告不會對志同道合者作出反抗。

辯方表示，被告最初不知警員身分，後來被警棍打頭就得知，事後他縫針及住院6天，重申被告對警員受傷感到抱歉和內疚。被告聞判後輕拍胸口，散庭時親友對他豎起拇指。

香官判刑時稱，事發於反修例活動高峰期，當時有人投擲汽油彈，本案歷時約一小時，警方要求人群散去不果，被告攜有頭盔、防毒面罩、頸圍及手套等物品是有備而來，他更將紙皮添置於路旁火堆之中，以鼓勵他人破壞。

香官續指，就襲警罪須判即時監禁，以明確表示法庭絕不姑息，並作出阻嚇，被告為了逃脫襲擊兩名警員，致他們分別手指骨折和腫脹。但考慮到被告年輕和沒有案底，香官平衡懲罰性、阻嚇性及更生後，判被告入勞教中心，並寄語他改過自新、守法守紀。