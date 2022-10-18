免針紙司法覆核案　郭卓堅被拒法援後申上訴得直 (11:58)

郭卓堅在庭外表示，今次上訴得直主因在於法庭認同免針紙的司法覆核具公眾利益，相信司法覆核有勝算，「正義同公義會站喺每一個人身邊，唔係成日都（滿佈）黑雲，總有青天嘅一日」。

郭卓堅曾指，一名取得免針紙的女性友人將加入司法覆核。他今改口澄清指，友人拒絕加入訴訟。他又指，一向控告政府「輸多過贏」，但其初衷是讓政府改善措施，並非為破壞管治威信。

案件今早以非公開形式審訊，郭卓堅由大律師黃宇逸代表。據了解，申請方力陳郭卓堅具合適資格（proper standing）提出司法覆核，法援署一方則持相反立場。聆案官考慮後，裁定郭卓堅就法援決定的上訴得直。

政府早前宣布，7名被指濫發的私家醫生所簽發的逾兩萬張免針紙上周三（12日）失效。郭卓堅入稟挑戰政府決定，獲高院頒令暫緩免針紙作廢，司法覆核案排期至本周四（20日）正審。