4男認「私了」律師陳子遷今求情　親友散庭時飲泣 (11:22)

4名被告依次為唐健帮（33歲）、譽韋崙（27歲）、鄭學洺（25歲）及王浩雲（17歲）。除了唐健帮，其餘3人在開審時承認非法集結及有意圖而傷人罪。

唐健帮則爭議警員脅迫他交出手機密碼、誜使他按照警方的「劇本」作供等。鄧官裁定唐的招認證供可呈堂後，他改為承認暴動及有意圖而傷人罪。

庭上透露，譽韋崙有一項襲警案底，辯方求情指他平日有做義工，教導自閉症學童，並呈上由親友、派飯義工等撰寫的14封求情信；鄭學洺亦呈14封求情信，引證他過往有良好品格，受社會氣氛影響，出於魯莽及衝動干犯本案。辯方續指，在片段中被告施襲的時間不足兩秒，他亦沒有使用武器，而是徒手施襲，且深感悔意，望獲從輕發落。

至於年僅17歲的職訓局學生王浩雲，辯方望法庭考慮他仍非常年輕，過往品格良好，亦在候審其間積極更生，雖然本案的傷人控罪屬例外罪行，並非強制索取教導所等青少年罪犯報告，但仍冀法庭考慮。散庭時，旁聽親友向被告揮手，其中一名女子不住飲泣，嗚咽道「我愛你呀！」