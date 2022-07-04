工黨社民連八人遊行違限聚令上訴被駁回　官指分組相隔1.5米仍屬近距離 (10:38)

8名上訴人為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄。

上訴人之一、社民連前主席黃浩銘在裁決後稱，認為現時司法文化保守，對結果從無期望，直言「贏好輸好，對我嚟講，心情冇乜影響」，並稱會在消化判辭的理據後，再思考會否上訴。黃又提及，現時最關鍵的是取消限聚令及嚴苛防疫措施，指不少基層勞工深受影響，冀政府盡快交出復常時間表。

法官黃崇厚於判辭表示，本案其中的關鍵爭議點是「聚集」的釋義，「聚集」一詞包含原審所述的「共同目的」概念。黃官認為，若多人身處同一地方，但各人沒有共同目的，便難稱是聚集，否則所有在鬧市街道上一起行走的人都會被視為聚集，有違立法意圖。

黃官又逐一反駁上訴方的陳辭，上訴方爭議8人當時彼此相距1.5米，且當時分為兩組聚集的話，不構成群組聚集。惟黃官稱，條例沒有將1.5米的距離納為成為群組聚集的條件，是否構成聚集，需要看整體情况。

黃官認同原審的裁斷，指8人當時是在聚集，並有為勞工權益示威的共同目的，一起不理警方的指示，聚在一起及遊行。他們帶備標語，顯得是有備而來，證據更顯示他們是事先約定而來。黃官更指，「他們不止有共同目的，各人之間的距離，以防疫角度而言，不論是多於或少於1.5米，都是很近的。」

黃官續稱，各人真誠相信他們在表達訴求，對此沒有懷疑，惟如原審所說，除了遊行外，還有很多其他表達途徑和方法，即使要遊行，也不一定要8人同時一起，考慮行使相關憲法權利的重要性等，黃官認同各上訴人參與這次受禁羣組聚集，沒有合理辯解，定罪裁定亦是合符相稱。