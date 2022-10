外交部發言人汪文斌回應事件時形容,有滋擾份子非法進入領事院舍,指任何國家的外交機構都有權採取必要措施,維護館舍安寧和尊嚴。他又促請英方加強保障。

英國政界要求調查及追究事件,英國首相府發言人稱,對相關報導深切關注,但稱由於涉及調查而不作進一步評論。

曼城市長Andy Burnham回應表示,事件令人深感憂慮,強調曼城尊重和平示威權,不會容許類似事件發生。他表示,仍待當地警方調查事件,但根據所得資料,不能接受和平示威者被襲,認為相關人士需為事件負責。

根據曼徹斯特警方報告,案發時約30至40人在中國駐曼徹斯特領事館外聚集,其後另一批人由走出領事館,一名男子被拖入領事館範圍及被襲擊(dragged into the Consulate grounds and assaulted)。當地警方也確認,警員介入及將被毆男子由領事館移走。