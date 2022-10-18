議員提膠袋徵費加至2元 立法會周三審議 (00:15)

特首將於本周三立法會發表2022年施政報告，而立法會隨後議程會處理與塑膠購物袋相關議案，會合併辯論由環境及生態局長謝展寰提出的2項擬議決議案，以及謝偉銓的2項擬議決議案，之後逐一表決，其中局方提出的兩項決議案，包括收緊現行塑膠購物袋基於食品衛生的豁免，相關措施包括取消豁免盛載冰凍或冷凍食品的膠袋，以及取消豁免盛載「非氣密包裝」食品的膠袋，但餐飲外賣仍可豁免，並以「每單一交易一個免費膠袋」為基本原則。

至於另一項擬議決議案，將每個塑膠購物袋須收取訂明最低款額，由0.5元調高至1元。

早前有立法會議員提出，至少要調高至每個膠袋2元才有足夠的減廢誘因，當時環保署表示調高至1元是起步點，若議員提出修訂，政府會尊重。

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓提出2項擬議決議案，把零售商須就每個膠袋，由現時最低收費0.5元調高至2元；另外把定額罰款表格內有關訂明最低款額，由1元修訂為2元。上述附屬法例和相關修訂如獲通過，將於今年12月31日起實施。