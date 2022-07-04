疑友人與女友有染　六旬地盤工斬死54歲男子否認謀殺稱只想「教訓」對方 (19:07)

被告盧禮秋（67歲）被控於2019年10月18日謀殺事主周仕清（54歲）。控方開案陳辭指，被告與女子「阿娟」於2017年認識，及後發展親密關係，惟於2018年感情轉淡。案發地點為阿娟租用的元朗單位，被告、事主及阿娟等人不時相約在單位打麻雀。

案發當日，阿娟前往澳門，其他人如常在單位打麻雀。下午3時許，事主問被告會否打牌及抽煙，被告一概拒絕，兩人再沒有其他對話。事主背向被告打麻雀時，被告突然從廚房取出菜刀，從後斬向事主的頸部和頭部。事主大量流血，一度以雙手保護頭部，被告繼續上前斬了事主3至4下，其他人見狀逃走。不久，被告自行報警自首，表示他忍受事主已久，並折返單位等候警方到場。

根據控方開案陳辭，被告被捕後接受警誡會面，表示事主與阿娟曾於2018年3月發生性關係，他當刻無法控制怒氣，用菜刀斬向事主。被告又指，事主不但嫉妒他與阿娟的關係，亦曾拖欠阿娟金錢。被告自言案發時腦袋一片空白，只想給事主一個教訓，重申無意殺死事主，只是想斬其肩膊。法醫在解剖報告指，事主因身體多處刀傷而死，其中頭部及頸部驗出共12處刀傷，其中4處傷口導致臚骨斷裂，另有兩隻手指被斬斷。聆訊明（18日）續。