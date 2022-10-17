科學園試行無人車　最高時速30公里 (18:54)

無人車由園區企業城系有限公司研發，高2.2米，長4米，大小與客貨車相若，採用後輪驅動，車頭及車尾均有一排座位，各坐3人，車中間有兩張摺椅，一共最多可載8人，包括一名合資格的操作員。車內配備冷氣及顯示屏，有緊急剎車按鈕，充電約3小時可行駛160公里。

車上設有11個不同種類的感應器，包括4個光學雷達、4個超聲波感應器、實時動態技術（RTK）感應器、慣性測量單元感應器、人工智能相機，可偵測70米內的行人、物件及車輛。試行期間所收集的數據會集合至STP Platform，配合交通運輸數據進行分析，協助自動駕駛車輛未來在香港公共交通運輸系統的發展和應用。

記者實測由科學園12E大樓出發，乘坐無人車輛搭往19W大樓，途經兩個迴旋處，需時大約9分30秒，過程中不時有車輛「爬頭」。據Google map顯示，單程步程約需8分鐘；車程約3分鐘。城系有限公司高級人工智能工程師吳健源表示，車輛如偵測有障礙物會慢慢減速及停下，如有人或動物衝出馬路，便會自動啟動緊急剎車系統。

香港科技園公司 STP Platform 總監霍露明指，目前安排無人車在非繁忙時間行駛，惡劣天氣下會有適當安排，亦會在園內宣傳有無人車行駛。她說，運輸署正就無人車立法，今次試驗計劃可提供大量數據。城系有限公司行政總監黃慧敏說，曾模擬及真實在打風場景測試亦證實安全，她又指車速快慢不是重點，而且香港終於有無人車在道路上行駛。她說該無人車訂製造價為200至500萬元，視乎車輛的性能及生產數量。