消委會指3款兒童牙膏酸鹼值低未符合內地標準　已交海關處理 (18:23)

「Dr Brown's」的生產商回應稱，相關產品經實驗證實不含有害成分，偏酸環境可抑制細菌生長。消委會則表示，廠商説法有誤，牙膏酸鹼值太低會造成酸性的口腔環境，滋生細菌，且容易導致牙齒鈣流失，使用酸鹼值低的牙膏時，如刷牙力道大或使用的牙刷硬，容易造成牙齒琺琅質脫落，磨損牙齒。至於是否需停用相關牙膏，消委會則表示要視乎家長對兒童的愛惜程度，又強調牙膏每日使用兩次，影響頗大。

被問及相關結果僅未能符合內地標準卻將須交海關的原因，消委會表示，雖然本港現時未有特定法例規範牙膏的成分和標簽資料，但《消費品安全條例》要求廠商有責任確保消費品達到合理的安全的程度，又指消委會曾於2014年測試過26款普通牙膏及9款兒童牙膏，全部樣本的酸鹼值均符合內地標準。

海關則表示，在收到消委會測試報告後，已研究及跟進，並有關懷疑不安全的產品的測試仍在繼續。

此次消委會還公布了在30款接受測試的牙膏樣本中，有2款聲稱含氟的兒童牙膏的含氟量偏低，16款檢出過敏香料成分，當中4款檢出量超過歐盟法規需標示的上限。