涉指殉職女警「抵死」被控煽動　男警指非自願交出手機及密碼 (17:54)

被告崔駿民（26歲）報稱無業，他當時為駐守馬鞍山軍裝巡邏小隊，據悉已辭職。辯方反對被告手機資料呈堂，指上司勒令被告交出手機和告知密碼，否則再指控他違反上級指令，於是被告不情願之下遵從，他在沒有警誡下向警方提供手機密碼。

網絡安全及科技罪案調查科警長5986黃明浩供稱，他網上巡查時在警方fb專頁的警徽頭像下，發現帳號「Chun Chui」去年9月25日的兩個留言，分別為「換黑色喇水記女幫板應該死咗喇」，以及「不過係抵死」。黃認為留言「可疑、負面」，「令我懷疑有無其他目的」，他截圖並調查該帳號，看到被告與其私家車的合照。

警翻查手機揭曾轉載《立場》報道

駐新界南總區重案組偵緝警長33318鄒偉健則表示，他於去年9月29日凌晨接到指示，立即前往警署找剛下班的被告，調查他涉違反紀律。鄒要求被告交出身上兩部手機，他向被告索取密碼後，檢查通訊軟件等資料，被告曾轉載上述事件的立場新聞報道，稱「狗官死一個點夠」、「希望有得認『魚』啦」及「最好就死X埋喇」。審訊明（18日）續。