男護士女學生涉旺角堵路認攜雷射筆、士巴拿　分判入獄6個月及社服令 (17:51)

被告馮詩詠、梁翰堯（案發時15、22歲）各被控一項管有物品意圖損壞財產罪；梁另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

署理主任裁判官黃雅茵判刑時引述辯方求情稱，本案出現延誤，對馮詩詠造成壓力，她去年赴芬蘭讀大學，因適應及疫情問題，轉往港大理學院就讀，但憂慮受本案影響，至今仍未開始校園生活。至於梁翰堯畢業後於中大護理系，擔任註冊護士，將因本案接受紀律聆訊，對未來造成打擊，冀法庭輕判。

黃官認為，2019年有多宗示威事件，警方需時調查、搜查證據及索取法律意見，故不認為控方延誤屬不合理。黃官續指，控方沒證據證明馮曾使用涉案士巴拿損壞財物，她在案發後仍努力讀書，以優異成績考入大學，暑假任兼職，可見她付出許多努力重整人生，認為判監會對她造成毁滅性的影響，故接納報告判處240小時社服令。

至於梁翰堯管有士巴拿、玻璃膠槍連玻璃膠、噴漆、鉗子及雷射筆等物，黃官指物品種類及數量不少，雖沒證據證明他曾使用，但可造成的破壞不容忽視。梁事後沒有放棄學業，更獲聘用為護士，認為延誤對其人生造成重大影響，終判囚6個月。