金鐘「反極權遊行」9人認暴動罪　首有醫生涉反修例案暴動罪成 (17:26)

11名被告現年介乎23至44歲，原本同案的24歲男生譚宇權早前已認罪候判。除了第一及第十二被告，其餘9人認罪。翻查資料，第十一被告謝達志當時任職瑪麗醫院，是首名暴動罪成的醫生。

9名認罪被告承認案情指，案發當日約2萬名示威者應網上號召，在銅鑼灣SOGO崇光百貨外聚集，向金鐘方向遊行。至下午4時許，約500名示威者佔據政總外的夏慤道行車路及行車天橋，高舉雨傘和多國的旗幟，部分人向政總方向投擲汽油彈及硬物，包括使用巨型橡筋作投射器投擲硬物，並有人以雷射光束照向警方及縱火。

警方多次發出警告，並發射水炮車藍色水劑和催淚彈，近5時開始驅散示威者，並拘捕9名被告。9人身穿深色衣物，部分人頭戴頭盔、防毒面罩、頸套等物，警方亦在各人的背囊內搜出不同物件，其中歐陽志堅被搜出27張全新的八達通卡，古家華則㩦有一幅港英旗，邱偉濤的背囊內有一卷保鮮紙及急救包，林耀俊則帶㩦66條索帶及一罐噴漆，而謝達志身上的八達通卡，顯示他當天1時許搭巴士前往天后。