獲薦任嶺大校長　秦泗釗晤師生稱「學生會對學生重要」 (15:51)

首度公開會見嶺大成員的秦泗釗，今日近12時在嶺大校董會主席姚祖輝陪同下到場，校長鄭國漢亦有出席。

綜合與會師生所指，有學生關心秦如何看待校方與學生的溝通，秦回答時表示「好願意溝通」，又提及自己曾任清華大學學生會副會長、曾參加武術學會等，認為學生會對學校重要。

協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬指，秦在會上提及自己曾任學生會骨幹，又稱「他應承……官邸相當巨型，人又唔多，好似得佢一個住，歡迎學生去『串門子』，佢都幾想恢復校長食早餐這優良傳統。當然佢自己就『食夜粥』大嘅，即係佢係武林高手嚟嘅，都幾特別」。

劉智鵬又指，會上未有提問關於大學學術會否受國安法影響，有人關注專研數據科學的秦泗釗日後如何推動該校博雅教育（Liberal arts）發展。

出席會面活動的李同學（化名）認為，看得出秦泗釗有誠意與學生溝通，但仍要持續關注他一旦上任後對學生會的態度。嶺大今年收回學生會會室、民主牆等，李同學期望新一任校長歸還學生會會室，認為會室對學生會發展很重要。