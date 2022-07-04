男生八度致電法官夫婦稱因不滿對方為「藍絲」　認違禁制令藐視法庭判緩刑一年 (15:19)

被告陳寶康（現19歲）承認於2020年12月6日犯案。律政司一方表示，被告因司法人員是「藍絲」而打出滋擾電話，此舉是壓制對立陣營的言論自由，或會產生寒蟬效應。

律政司提到，被告於2021年3月被捕，同年12月已提出控告藐視法庭的申請，中間牽涉的時間合理，非延誤檢控。法官關注，被告的行為被用以作刑事及民事檢控，會否出現重複受罰的情況。律政司回應指，法庭考慮判刑時可以作出整體量刑。律政司重申，為免損害公眾對香港司法的信心，法庭須判處具阻嚇性的刑罰，即以月計的即時監禁。

被告一方指，被告生於一個不快樂的家庭，父母早年離異，被告患有自閉症，其父母早年離異，其母更在他5歲時因抑鬱症自殺身亡，被告的父親有毒癮，被告自小已被安排到不同的兒童之家居住。被告的代表大狀又指，同意控罪嚴重，但犯案時間僅長約9分鐘，過程不涉及粗言穢語，反之被告保持沉默，重申被告並無意圖傷害涉事司法人員及其家人。