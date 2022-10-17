立會再商職安健修例　議員質疑延長檢控時限　局方稱助詳細搜證 (14:46)

陳曼琪問到是否所有簡易程序檢控時限都延至12月，例如巡查發現有工人無戴安全帽，勞工處助理處長（職業安全）陳家禮強調只應用於很嚴重意外，會按需要延長檢控期。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，明白6個月未必足夠檢控個別複雜個案，但不希望政府會因為延長檢控期而「歎慢板」，希望只是因應個案延長檢控期，並問政府會否能否縮減檢控期至9個月，陳家禮稱政府會考慮，並檢視能否加快搜證程序。

委員會主席陸頌雄今次沒限制議員發言時間，容許議員多次追問。謝偉銓多度提問，其中關注有條文提及賦權勞工處長可禁止僱用婦女、青年在「工業經營」中工作，質疑法例過時，指「婦女可以頂到半邊天」，政府應一併修改。何啟明稱備悉議員意見，但今次修例針對罰則。

工聯會黃國質疑討論重複，「之前話你（陸頌雄）揸車揸得太快，今日睇落慢速推動審議」，關注仍需開多次會才完成審議。陸頌雄稱他「均速」主持會議，一直盡量讓議員暢所欲言，但希望議員逐步聚焦在條文修訂內容。他說若按今日進度，還有百條條文需審議，起碼要開十次會，計劃加密開會及加長時間。